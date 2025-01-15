ドローン検定協会は1月15日（水）、同協会が運営する「ドローン検定」の認定数が延べ10万人を突破したと発表した。 ドローン検定は、ドローンに関する基礎知識、飛行に関する特性、電気電子工学、航空力学、気象学、関連法規などを問う問題からなる筆記試験により得られる民間資格（1～4級）。2015年に開始しており、2025年1月15日（水）をもって10周年を迎えたという。 認定数の主な内訳（