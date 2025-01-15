フロンティア [福証Ｑ] が1月15日大引け後(15:30)に決算を発表。24年11月期の連結経常利益は前の期比71.8％減の2900万円に落ち込んだが、25年11月期は前期比96.6％増の5700万円に回復する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の15円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.7％増の2500万円に伸び、売上営業利益率は前年同期の3.9％→4.9％に改善した