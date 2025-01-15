15日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数577、値下がり銘柄数808と、値下がりが優勢だった。 個別ではユタカフーズ、プレサンスコーポレーション、ＭＩＴホールディングス、アグロカネショウ、セラクなど9銘柄が昨年来高値を更新。フジマック、東洋電機製造、北興化学工業、テイツー、エスケイジャパンは値上がり率上位に買われた。 一方、Ｓｐｅｅｅがストップ安。