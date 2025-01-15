15日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ112353 -46.1 26100 ２. 野村日経平均 13540 -51.7 39920 ３. 日経Ｄインバ 11608 -43.4 12255 ４. 日経ベア２ 10661 -25.2 301.3