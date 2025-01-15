15日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数210、値下がり銘柄数356と、値下がりが優勢だった。 個別ではマテリアルグループ、ＷｉｌｌＳｍａｒｔ、ククレブ・アドバイザーズ、グロービング、ＴｒｕｅＤａｔａなど10銘柄がストップ高。かっこ、ＥｄｕＬａｂ、レナサイエンス、ｐｒｏｐｅｒｔｙｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓは一時ストップ高と値を飛ばした。Ａｉロボティクス、ランディックス