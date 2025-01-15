【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■1月19日放送の第2話では、“リョウスケ”というもうひとつの名前を持つ一ノ瀬純（岩田剛典）の秘密などが明かされていく 比嘉愛未と岩田剛典がW主演を務めるドラマ『フォレスト』にて、1月12日に放送された第1話のTVer・ABEMAでの見逃し配信の再生回数が、同日夜から1月14日までの3日間で100万回を突破し、ABCテレビドラマの歴代最速を記録した。 第1話の冒頭では、フラワーギ