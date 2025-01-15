バカリズムが脚本を担当した日本テレビ系ドラマ「ホットスポット」が１２日、スタート。バカリズムが手がけた前作「ブラッシュアップライフ」にも出てきた俳優がチラリと登場し、ネットを沸かせた。「ホットスポット」は、富士浅田市という架空の街を舞台に、ホテルに勤務するヒロイン・清美（市川実日子）が、ひょんなことから同僚の高橋（角田晃広）から自分は宇宙人だと告白され…というストーリー。清美はシングルマザー