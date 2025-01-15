巨人の山崎伊織投手（２６）が１５日、ジャイアンツ球場で自主トレを公開した。ブルペンで捕手を座らせて投げるなど、順調な調整ぶりを披露。「開幕を投げたいと思っているので、アピールできるように少しずつ頑張っていこうと思います」と目標を掲げた。昨季は２年連続１０勝を達成。それでも「１０勝で満足してるようじゃダメだと思うんで、そのさらに上を目指して頑張っていきたい」と現状に満足していない。この自主トレで