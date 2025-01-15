3児の母でタレントの小倉優子（41）が15日までに自身のインスタグラムを更新。手作りスイーツを公開し、大きな反響を呼んでいる。この日「シフォンケーキを焼いたら、ふわふわに焼けました」と書き出すと、焼き上がりのきれいなケーキにいちごと生クリームを添えた一品を披露。「おやつににシフォンケーキがあるよ！と帰宅した子ども達に伝えたら大喜びしてくれた」と明かし「喜んでくれて、幸せだぁ！長男は四月から中学生