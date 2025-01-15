アメリカのトランプ氏は関税の徴収などを担う新たな政府機関、「対外歳入庁」を就任初日に設置すると明らかにしました。【映像】トランプ氏が「対外歳入庁」設置へトランプ氏は14日、SNSで対外歳入庁を新設する意義について、「貿易で我々から利益を得ている人たちへの課税を開始し、最終的に彼らは公平な負担を負うだろう」と強調しました。トランプ氏は中国に対する10%の追加関税のほか、麻薬や不法移民の流入を理由にカナ