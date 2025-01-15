女優・芳根京子が主演を務めるＴＢＳ系ドラマ「まどか２６歳、研修医やってます！」（火曜、後１０・００）の第１話が１４日に放送され、Ｘトレンド１位を獲得した。また同作関連のハッシュタグが、多数トレンド入りするなど話題を集めている。今作は主人公の研修医が、令和の働き方改革で変わりゆく医療現場の中、ベテラン医師たちの試練に立ち向かいながら人生と向き合う、２年間に及ぶ研修医生活を描いた成長物語。初回放