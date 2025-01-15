FAKE TYPE.が1月29日、セルフカバー作品『FAKE COVER』をデジタルリリースすることが発表となった。同作品は他アーティストへの楽曲提供を多数行なっている彼らが、その膨大な提供楽曲からセルフカバーを施して収録するものだ。◆FAKE TYPE. 画像このリリース情報は2024年末に既に発表されていたが、未だ収録曲は未公開のまま。いったいどの曲が収録されるのかがファンの間で話題となっていたところ、収録全7曲を当てる『FAKE COVE