Tetsushi Kajimoto［東京１５日ロイター］ - 日本工作機械工業会が１５日発表した１２月の工作機械受注（速報値）は前年同月比１１．２％増の１４１２億５９００万円と、３カ月連続で増加した。前月比でも１８．４％増加した。内需は前年比４．４％増の３９９億２０００万円。外需は同１４．１％増の１０１３億３９００万円だった。工作機械受注は設備投資の先行指標で、会員企業（１１１社）による工作機械生産額は、日本