男性は気持ちが冷めてくると如実に言動が変わってくるもの。そこで今回は、気持ちが冷めた男性がしがちな「行動」を紹介します。２人で過ごしている間はスマホを触ってばかり彼氏と一緒にいても、あまり会話がなく、しかも彼氏がスマホを触ってばかりなら要注意。スマホを触っているのが仕事の用件でならともかく、SNSをチェックしたり、ゲームしていたり、漫画を読んでいたりなどなら、彼氏はもはやあなたに興味を持っていないの