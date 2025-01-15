Takaya Yamaguchi［東京１５日ロイター］ - 加藤勝信財務相は１５日、デフレ脱却に向け、日銀に適切な金融政策運営を期待していると述べた。２３─２４日の金融政策決定会合での議論を注視する考えも示した。日本記者クラブで語った。金融政策を巡り、加藤財務相は「具体的な金融政策そのものは日銀で判断してもらう」とした上で、「政府、日銀の間ではアコードを踏まえながら、日銀は日銀としてその役割を果たしてもらっ