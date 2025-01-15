井之脇海＆金子大地ダブル主演 2025年1月22日（水）深夜1時スタート 本編の魅力が詰まった60秒トレーラー ＆ 本作を彩る楽曲を解禁！ オープニングテーマはレトロリロンの「カテゴライズ」 エンディングテーマはAkiの「話そうぜ」に決定！   【左・レトロリロン右・Aki】