ELSEEが、新曲「Reset ≠ Reboot」（読み：リセットリブート）を本日配信リリースした。さらに、同曲のミュージックビデオを1月15日21時にプレミア公開することを発表した。◆ELSEE MV前作「POW POW」では、Giga & TeddyLoidがプロデュース・楽曲書き下ろし、世界的コレオグラファー・KAZtheFIREが振り付けという強力な布陣での楽曲で注目を集めていたが、今作「Reset ≠ Reboot」では、「ハイドレンジア」「水死体は恋したい