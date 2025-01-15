【モデルプレス＝2025/01/15】モデルの山本優希が1月14日、自身のInstagramのストーリーズを更新。18年前の成人式ショットを披露した。【写真】山本優希、ギャルメイクの晴れ着ショット 18年前の姿◆山本優希、まつ毛＆アイラインバッチリな18年前の晴れ着姿披露山本は「成人式おめでとうございますでした」と書き出し「18年前の私を載せておきます まずい、そろそろダブル成人式だ笑」と添えて、自身の成人式の晴れ着姿を公開。こ