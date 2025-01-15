元広島県安芸高田市長の石丸伸二氏（42）が2025年1月15日、新政党を設立するとして都内で会見を開いた。会見の中で都庁記者クラブの幹事社・時事通信を詰問する場面や、質疑応答で質問した記者を「締め出す」と発言する場面があった。出席できるのは「テレビや新聞など『マス媒体』のみ」、J-CASTは認められず石丸氏は、15日に都庁記者クラブで会見を予定していたが、13日、Xで「中止になりました」と報告。「記者クラブ宛に出した