インフルエンザの感染が愛知県で拡大していることから、大村秀章知事が感染対策の徹底を呼びかけました。 愛知県によりますと去年12月23日から29日までの1週間で、県内のインフルエンザ患者の定点医療機関当たりの報告数は82.35人で、調査が始まった1999年以降、最も多くなっています。 また、1月5日までの1週間では、11週ぶりに前週を下回り、55.97人となりました。 しかし、愛知県の大村秀章知事は、「医療機関が十