ボートレース児島倉敷市児島元浜町 岡山県倉敷市のボートレース場で爆発物が仕掛けられたことを想定した訓練が行われました。 （担当者）「こちらボートレース児島です、先ほど児島ボート施設内に爆発物を仕掛けたとの脅迫電話がありました」 警察官や施設の職員約150人が訓練に参加しました。 （訓練の様子）「足元に注意してください、ゆっくり進んでください」