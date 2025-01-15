２０２１年ＣＩＦＴＩＳ金融サービス特集展の招商銀行の展示ブース。（資料写真、北京＝新華社記者／葛培媛）【新華社北京1月15日】中国の大手銀行、招商銀行が14日に発表した2024年決算は、経常収益が前年比0.5％減の3375億3700万元（1元＝約22円）、純利益が1.2％増の1483億9100万元となった。12月末時点の総資産は前年末比10.2％（約1兆1200億元）増の12兆1500億元、総負債は9.8％（9757億7100万元）増の約10兆9200億元。