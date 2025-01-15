ロシア制裁などの影響で多数の兵器購入を断念か。兵器で「非ロシア化」今後も進む？セルビア軍参謀長のミラン・モジシロビッチ氏は2025年1月9日、ロシアとの兵器取り引きの多くをキャンセルしていると明かしました。セルビア軍が現在運用しているMiG-29戦闘機（画像：セルビア国軍）。この件は、モジシロビッチ氏がセルビア国内メディアのインタビューに応じて答えた際に明かされました。セルビアは旧ソ連及びロシア製兵器を