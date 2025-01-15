世界的なギタリスト、ジェフ・ベックさんのギターがオークションに出品され、約1億円の値が付くと予想されています。【映像】ギターを長く愛用された跡ジェフ・ベックさんはイギリス・ロンドン出身のギタリストで、2023年に78歳で亡くなるまで世界的に活躍し、ロックの殿堂入りを果たした「世界三大ギタリスト」と称されています。ロンドンで14日、オークションに出品されるベックさんが所有していたギター89本やアンプなど