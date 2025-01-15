トランプ次期大統領が2020年の大統領選挙の結果を覆そうとした事件について、再選していなければ有罪判決が出ていたとする最終報告書が公表されました。【映像】スミス元特別検察官の報告書14日に公表されたのは、2021年1月に起きた連邦議会襲撃の捜査を指揮したスミス元特別検察官の報告書です。元特別検察官は「もしトランプ氏が去年の大統領選で負けていた場合、裁判では有罪判決が下され、その判決を支えるための十分な証