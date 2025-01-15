茨城県結城市で盗品と知りながら車を保管したとして、スリランカ国籍の男が逮捕されました。盗品等保管などの疑いで逮捕されたのは、茨城県の解体業経営でスリランカ国籍のラージャパクシャ・ミニムトゥ・パティランネーへーラゲ・ディネシュ・ラージャパクシャ容疑者（38）です。ラージャパクシャ容疑者は、去年2月、茨城県結城市内のヤードで盗難車1台（時価200万円相当）を預かり、盗品と知りながら自身が経営する会社の敷地な