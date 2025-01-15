＜大相撲一月場所＞◇四日目◇15日◇東京・両国国技館【映像】61キロ力士が激勝！ 衝撃光景にどよめき現役最軽量で最小兵の体重61キロ力士が、自身より2倍以上重い“巨漢力士”を相手に豪快な投げを決めた。衝撃的な光景に館内はどよめきが起こった。注目を集めたのは序二段九十二枚目・宇瑠寅（式秀）と序二段九十枚目・大国山（朝日山）の一番。ベテラン35歳の宇瑠寅は、身長165.3センチ・体重61.8キロの“最小兵”として知