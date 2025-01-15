気象台は、午後3時24分に、なだれ注意報を横手市、湯沢市、大仙市、仙北市、美郷町、羽後町、東成瀬村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】秋田県・横手市、湯沢市、大仙市、仙北市、美郷町、羽後町などに発表（雪崩注意報）沿岸では、風雪や高波に注意してください。内陸では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。秋田県では、落雷に注意してください。【警報（発表中）と予報値】■横手市□なだ