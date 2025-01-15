【ケネディ宇宙センター（米フロリダ州）＝冨山優介】日本の宇宙新興企業アイスペース（東京）の月着陸船「レジリエンス」が１５日午前１時１０分（日本時間午後３時１０分）頃、米フロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられた。約１時間半後にロケットから分離し、その後、月へ向かう軌道に移る予定だ。５月末頃にも月へ到達し、着陸に挑む。成功すれば日本の民間企業として初の成果となる。同社は２０２３年４月にも