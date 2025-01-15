【ソウル聯合ニュース】韓国の独立捜査機関「高位公職者犯罪捜査処（公捜処）」は１５日、内乱などの容疑で拘束した尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の取り調べを行っている。公捜処によると、尹大統領は同日午前に実施された取り調べで供述を拒否した。公捜処関係者は記者会見で、尹大統領の取り調べは同日午前１１時から午後１時半ごろまで行われたと明らかにした。午後の取り調べは２時４０分から行うという。尹大統領は録画