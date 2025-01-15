月面探査の実現を目指す日本の宇宙ベンチャー「ispace」の月着陸船を載せたロケットが、日本時間の午後3時11分、アメリカ・フロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられました。ispaceの月面探査計画「HAKUTO‐R」では、おととし4月、民間で世界初となる月面着陸を試みましたが、失敗していました。再挑戦となる今回、ispaceは「再起」や「復活」という意味を込めた「レジリエンス」と名づけた月着陸船を、アメリカ「スペー