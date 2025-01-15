キユーピーは4月1日出荷分から、業務用商品606品を価格改定する。対象となる商品は、業務用ドレッシング、ソース類、調理食品、ケアフード（ジャネフブランド）、サラダ類、タマゴ加工品、醸造酢などで、改定率は約1〜48％。原材料価格、資材費、エネルギーコストなどの上昇分の企業努力のみによる吸収は困難と判断し、価格改定の実施に至った。