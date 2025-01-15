月探査計画「HAKUTO―R」を進める宇宙企業ispace（アイスペース）の月着陸船が15日、打ち上げられた。予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。月には5月末にも着く予定で、日本の民間企業初の着陸をめざす。前回は2023年に着陸を試みたが、高度測定がうまくできず、月面に衝突して失敗。今回は再挑戦となる。【画像】打ち上げられた月着陸船着陸船は日本時間15日午後3時11分に米フロリダ州のケネディ宇宙センターから、米