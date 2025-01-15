藍を継ぐ海この記事の画像を見る地質学者の女性がフィールドワークに訪れた島で、窯焼きに使われるある土を探している男に出会う……という、あらすじだけを聞くと、なんだか堅苦しい話のように感じられるかもしれない。不思議である。火山や隕石、宇宙といった言葉には、多くの人が聞くだけでわくわくさせられるようなロマンがあるのに、それを知るための科学はなんだか難しそうで敬遠してしまう。でも、表裏一体の科学とロマン