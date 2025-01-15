寒気の影響で15日の県内は断続的に雪が降っています。日中の気温は、佐渡市相川で7.7℃、新潟市中央区で7.3℃、村上市で6.3℃など2月下旬並みとなりましたが、阿賀町津川では日中0.5℃までしか上がらず最も寒い時期を下回ったところもありました。（15日午後2時時点）新潟地方気象台によりますと新潟では19日から日中の気温がかなり高くなる見込みです。日中は10℃と3月並みの気温になる予想です。気象台が14日に発表した高温に関