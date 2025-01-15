IHGホテルズ＆リゾーツとベストホスピタリティーネットワークは、「ANAホリデイ・イン東京ベイ」を4月に開業する。2023年2月に閉館した旧第一ホテル東京シーフォートをリブランドし、大規模改装の後にオープンする。「ホリデイ・イン」ブランドは東京に再進出することになる。客室数は132室。アクセスは東京モノレール天王寺アイル駅直結、JR品川駅から車で約10分。ベストホスピタリティーネットワークは、東京都内でIHGのブランド