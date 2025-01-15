FAKE TYPE.が、これまで他アーティストへ提供してきた楽曲より、セルフカバーアルバム『FAKE COVER』を1月29日にリリースする。 （関連：FAKE TYPE.が『FAKE SWING 2』で広げた音楽性DEMONDICE、缶缶ら迎えたツアーファイナル） 現在収録曲は発表されていないが、全7曲の収録曲を当てる収録曲当てキャンペーンが1月14日よりスタート。予想する収録曲をX（旧Twitter）に投稿し、その投