東⽇本⼤震災から 14年⽬を迎え、福島県⼤熊町では「ゼロからのまちづくり」が進み、⼤きな転換期を迎えているという。温暖な気候を活かし、梨やキウイといったフルーツの栽培が盛んだった福島県大熊町。東に太平洋、西には阿武隈高原と自然に囲まれた穏やかなこの町は東日本大震災により大きな影響を受けた。大熊町には、東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所の1号機から4号機が