タレントの北斗晶が14日に自身のアメブロを更新。ニューヨークから帰国している人物と堪能した料理を公開した。この日、北斗は「本日も5時に夢中生放送を観て下さった皆様 有難う御座いました」と切り出し、生放送で挑戦したけん玉について「中々、難しくてできないものですね」「私にはけん玉のセンスがないようです」と肩を落とした様子でつづった。続けて、ニューヨークから帰国中の元テレビ東京アナウンサーで現在はフリーで活