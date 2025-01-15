タレントのモト冬樹が13日に自身のアメブロを更新。じゃんけん大会で泣き崩れる妻でミセスモデルの武東由美の姿を公開した。この日、モトは「新年会の後半に美味しそうなケーキが出てきました」と写真とともに報告。「好きなケーキを選べるじゃんけん大会」が行われたことを明かした。続けて、じゃんけんをする武東と友人らの写真を公開し「負けて泣き崩れる妻」と武東の様子を説明。一方で、自身は「最後に残ったケーキをいただき