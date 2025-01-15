タレントの川崎希が13日に自身のアメブロを更新。夫でタレントのアレクことアレクサンダーが紛失したものについて明かした。この日、川崎は「本日も駐車券なくしました アレク」と報告。「『駐車券は私が持ってようか？』と聞いたんだけど『大丈夫だよ』というから任せた」と説明し「またやらかして」「再発行手続き色々と記入したりしてお手数かけました」と明かした。続けて、紛失した時計についてつづったアレクのブログをリブ