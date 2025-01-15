「濃縮大豆イソフラボン 乳酸菌プラス」ファンケルは、1月16日から、「濃縮大豆イソフラボン 乳酸菌プラス」（30日分（30粒））を通信販売と直営店舗、一般流通で発売する。同製品はそのまま吸収される形の「大豆イソフラボン吸収型（大豆イソフラボン吸収型とは、体内に吸収される時の形のことで、大豆イソフラボンアグリコンを指す）」や、「植物性乳酸菌」「オリゴ糖」「コエンザイムQ10」と4つの成分を配合。女性特有のバラン