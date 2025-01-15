左から：「バブ ミモザの香り」「バブ サクラの香り」花王は、入浴剤ブランド「バブ」から、1月18日に「バブ ミモザの香り」と「バブ サクラの香り」を数量限定で発売する。春の定番となる「サクラ」と、近年人気の高まっている「ミモザ」の2つの香りを同時発売する。商品パッケージは、2つの商品を並べると、イラストが繋がってひとつの絵としてみえるデザインを採用した。サクラやミモザの花が咲いている春の風景をイメージして