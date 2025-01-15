JR東日本は、強風が見込まれるとして次の列車に区間運休が発生するとした。 ■区間運休 下り普通列車555M吹浦駅～羽後本荘駅間（酒田発17:50秋田着19:40） 下り普通列車557M吹浦駅～羽後本荘駅間（酒田発19:09秋田着20:56） 上り普通列車550M羽後本荘駅～吹浦駅間（秋田発17:09酒田着18:58） 上り普通列車552M羽後本荘駅～吹浦駅間（秋田発18:15酒田着20：07）