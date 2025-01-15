パナソニック ハウジングソリューションズは、Panasonic BATHROOM「BEVAS（ビバス）」シリーズにおいて、SleepLIVEと共同で企画した新たなシステムバスルームプラン「おやすみBEVAS」を、2月3日から発売する。忙しい現代人が一日の疲れを癒し、心地よく過ごすためのくつろぎの空間を提案する。近年、睡眠の重要性が広く認識されている。睡眠時間の短縮や質の低下は、スマートフォンやパソコンの過剰使用が影響の一つと考えられてお