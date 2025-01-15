ティーピーリンクジャパンは、カメラ付きスマートドアホンキット「Tapo D235」を24日にオンライン限定で発売する。価格は、1万8800円。 2K 500万画素のカメラと180度の超広角レンズを搭載する。フルカラーナイトビジョンとスポットライトにより、夜でも鮮明な映像を提供する。 電源方式は、1万mAhの充電式バッテリーとケーブル配線を備える。録画映像は、最大512GBのmicroSDカ