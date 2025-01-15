「渾身の逸品 特製肉だしうどん 大盛り」エースコックは、2月10日から、「渾身の逸品 特製肉だしうどん 大盛り」を発売する。めん・スープ・かやく、すべてにこだわった「渾身の逸品」シリーズから第3弾が登場する。もちもちした食感の多加水真空仕立て麺、松坂牛オイル使用のコク旨スープ、牛肉入り肉そぼろを使用した渾身の逸品となっている。「渾身の逸品 特製肉だしうどん 大盛り」は、牛肉入り肉そぼろと、牛をベースに玉ねぎ