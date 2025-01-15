いちごスイーツ専門店「ICHIBIKO（いちびこ）」が、いちごの魅力を生かした『生活を彩る果子』ブランドへとリニューアル。1月15日（水）、新たなフラッグシップショップが東京・蔵前にオープンしました。いちびこが「果子体験」を提供するブランドにいちごスイーツ専門店「いちびこ」は2017年、“いちごの、いちご好きによる、いちご好きのためのお店”として東京・太子堂に1号店がオープン。宮城県山元町のブランドいちご『食べる