SUPER EIGHTの村上信五（42）が、きょう15日放送のMBSテレビ特別番組『刻み続ける1995年1月17日 〜あの日、現場で起きていたこと〜』（後8：00※関西ローカル）のMCを務める。阪神・淡路大震災から30年を迎え、村上のコメントが到着した。【写真】震災当時に第1子妊娠中だったハイヒール・モモコ震災後生まれの中条あやみ震災は、1995年1月17日に発生。番組MCの村上は、当時中学1年生、高槻の自宅で揺れを体験した。30年が