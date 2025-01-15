1月13日、午後9時19分ごろ日向灘を震源とする最大震度5弱の地震が発生した。同日、気象庁は南海トラフ地震の発生可能性は高まっていないと発表した。歴史評論家の香原斗志さんは「江戸時代には2度、南海トラフ地震が発生している。いずれ起きる災害に備えるために、その被害を知ることは有益だろう」という――。写真＝iStock.com／y-studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／y-studio■南海トラフ地震の30年以内の発生確